L'Olanda ha battuto la Norvegia 2-1 in un'amichevole giocata con molte assenze. Malen è stato titolare per 69 minuti e ha fatto parte della formazione di Ronald Koeman. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, confermando il ruolo di Malen nel gruppo.

L’ Olanda piega la Norvegia per 2-1 in un test amichevole di alto profilo, confermando la centralità di Donyell Malen nelle gerarchie di Ronald Koeman. L’attaccante della Roma, schierato nell’undici titolare nel ruolo di centravanti di manovra, ha disputato una prova di grande sacrificio tattico, fungendo da perno per gli inserimenti degli esterni “Oranje”. La serata del giallorosso si è conclusa al minuto 69, quando il CT ha optato per una rotazione programmata inserendo la fisicità di Brian Brobbey per gestire il vantaggio nel finale di gara. La prestazione di Malen è stata monitorata con attenzione dallo staff di Gian Piero Gasperini, rassicurato dalla tenuta atletica mostrata dal calciatore nel corso dell’ora abbondante di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Olanda-Norvegia 2-1: Malen titolare per 69 minuti nel successo di Koeman

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