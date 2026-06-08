Olanda | la stella dell’Arsenal Timber è esclusa dalla Coppa del Mondo 2026

Il terzino destro dell’Olanda, Jurrien Timber, sarà escluso dalla Coppa del Mondo 2026 a causa di un infortunio. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa e riportata dal sito 101greatgoals. Timber, giocatore dell’Arsenal, non potrà partecipare alla competizione internazionale prevista per il prossimo anno. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’infortunio o sulla durata della sua assenza.

2026-06-08 20:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il terzino destro dell’Olanda Jurrien Timber salterà la Coppa del Mondo 2026 per infortunio. Gli Orange hanno confermato che il difensore dell’Arsenal non giocherà al torneo, che inizierà giovedì, in un breve comunicato in vista della partita di riscaldamento di martedì contro l’Uzbekistan a New York. Timber ha subito un infortunio all’inguine a marzo, ma è riuscito a giocare quando l’Arsenal ha perso la finale di Champions League ai rigori contro il Paris Saint-Germain il 30 maggio. Ma la dichiarazione rilasciata su X (ex Twitter) recita: “Il difensore 24enne non si è ripreso sufficientemente da un infortunio all’inguine per prendere parte alla Coppa del Mondo in modo responsabile dal punto di vista medico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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