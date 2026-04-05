Schouten esclusa dalla Coppa del Mondo a causa di un infortunio al legamento crociato

Jerdy Schouten è stato escluso dalla partecipazione alla Coppa del Mondo a causa di un infortunio al legamento crociato. L’atleta ha subito un problema fisico durante un allenamento, che ha reso impossibile il suo impiego nella competizione internazionale. La squadra nazionale dovrà quindi fare a meno del giocatore nelle sfide in programma. La notizia ha avuto ripercussioni anche sul piano delle convocazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jerdy Schouten, giovane centrocampista dell’olandese Bologna, ha subito un grave infortunio al legamento crociato che lo costringerà a saltare il prossimo Mondiale di calcio. Questo evento rappresenta un duro colpo non solo per il giocatore, ma anche per la nazionale dei Paesi Bassi, che lo considerava una risorsa importante nel loro cammino verso la competizione mondiale. La notizia è stata ufficializzata dal club e ha immediatamente suscitato un’ondata di dispiacere tra tifosi e addetti ai lavori. In passato, Schouten ha dimostrato di essere un giocatore di grande talento, contribuendo significativamente alle prestazioni del Bologna in Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Schouten esclusa dalla Coppa del Mondo a causa di un infortunio al legamento crociato. McGinn era “pietrificato” all’idea di saltare la Coppa del Mondo a causa del suo infortunio al ginocchioBreaking: John McGinn ha rivelato di essere “pietrificato” all’idea di saltare la Coppa del Mondo con la Scozia dopo aver subito un infortunio al... Leggi anche: Catania, infortunio Di Gennaro: intervento per ricostruire il legamento crociato Biathlon, Francia a un passo dalla storica 'doppietta' in Coppa del MondoLa tappa finale della Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oslo dal 19 al 22 marzo, si preannuncia come un momento storico. La Francia è infatti a un passo dal realizzare una doppietta senza ... it.blastingnews.com Coppa del mondo di sci, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di LillehammerAnche l'ultimo slalom della stagione, a Lillehammer, è stato vinto da Mikaela Shiffrin, che porta a 110 il numero dei suoi successi in coppa del mondo. Seconda la svizzera Wendy Holdener e terza la t ... sport.sky.it