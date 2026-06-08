Ogni mese due o tre auto vandalizzate qui mancano controlli e telecamere | FOTO

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ogni mese, due o tre veicoli vengono danneggiati o rubati nella zona delle scuole Aldini-Valeriani a Bologna. Vetrine rotte, auto vandalizzate e furti si ripetono regolarmente, senza che siano presenti telecamere di sorveglianza o controlli di polizia. La situazione si verifica in un’area senza sistemi di videosorveglianza, lasciando le auto in sosta vulnerabili e senza deterrenti evidenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora vetri infranti, furti e danni alle auto in sosta nella zona delle scuole Aldini-Valeriani di Bologna. A denunciare la situazione sono i residenti di via Sario Bassanelli, che parlano di episodi ormai ricorrenti e chiedono un intervento più deciso da parte delle istituzioni per contrastare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hifi - Audiofilia un bordello pieno di maitresse (padrone che controllano i bordelli)

Video Hifi - Audiofilia? un bordello pieno di maitresse (padrone che controllano i bordelli)

Notizie e thread social correlati

Auto vandalizzate in via Dino Ferrari a Maranello, le telecamere incastrano i responsabiliNella zona di via Dino Ferrari a Maranello, due veicoli sono stati danneggiati mentre erano in sosta.

Schianto frontale tra due auto nel Pescarese, tre feriti [FOTO]Nella serata di domenica 17 maggio si è verificato un incidente stradale nel Pescarese, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate...

Argomenti più discussi: Prevenzione HIV: cabotegravir a lunga durata entra nel SSN; Conto deposito, il migliore ora rende il 3,25%. Come scegliere; Arriva la Luna Blu: perché si chiama così e a che ora possiamo osservarla; Quanti giorni di ferie servono davvero? La scienza consiglia una pausa ogni due mesi.

Luna blu maggio 2026: perché questo mese avremo due lune piene (e una è una microluna)Maggio 2026 porta con sé una curiosità astronomica: nel corso dello stesso mese ci saranno ben due lune piene. La prima è prevista per il 1° maggio, la seconda per il 31. Quest’ultima viene chiamata ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web