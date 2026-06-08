Ogni mese due o tre auto vandalizzate qui mancano controlli e telecamere | FOTO

Ogni mese, due o tre veicoli vengono danneggiati o rubati nella zona delle scuole Aldini-Valeriani a Bologna. Vetrine rotte, auto vandalizzate e furti si ripetono regolarmente, senza che siano presenti telecamere di sorveglianza o controlli di polizia. La situazione si verifica in un’area senza sistemi di videosorveglianza, lasciando le auto in sosta vulnerabili e senza deterrenti evidenti.

Ancora vetri infranti, furti e danni alle auto in sosta nella zona delle scuole Aldini-Valeriani di Bologna. A denunciare la situazione sono i residenti di via Sario Bassanelli, che parlano di episodi ormai ricorrenti e chiedono un intervento più deciso da parte delle istituzioni per contrastare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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