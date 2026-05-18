Schianto frontale tra due auto nel Pescarese tre feriti FOTO

Da ilpescara.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 17 maggio si è verificato un incidente stradale nel Pescarese, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone, rimaste sul posto in attesa dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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Un incidente stradale frontale, che ha visto scontrarsi due automobili, si è verificato nella tarda serata di domenica 17 maggio.Il sinistro è avvenuto lungo la strada fra San Valentino in Abruzzo Citeriore e Caramanico intorno alle ore 22. Lanciato l'allarme sul posto è intervenuto il personale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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