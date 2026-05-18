Schianto frontale tra due auto nel Pescarese tre feriti FOTO

Nella serata di domenica 17 maggio si è verificato un incidente stradale nel Pescarese, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone, rimaste sul posto in attesa dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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