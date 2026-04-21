Auto vandalizzate in via Dino Ferrari a Maranello le telecamere incastrano i responsabili

Nella zona di via Dino Ferrari a Maranello, due veicoli sono stati danneggiati mentre erano in sosta. La polizia locale ha analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ha identificato i responsabili degli atti vandalici. I proprietari delle auto avevano segnalato i danni nei giorni scorsi, portando le forze dell'ordine a intervenire e a raccogliere elementi utili alle indagini.

Nei giorni scorsi la polizia locale di Maranello è riuscita a risalire ai responsabili di due danneggiamenti subiti da altrettante auto in sosta e segnalati dai rispettivi proprietari.Entrambi gli episodi sono avvenuti in Via Dino Ferrari, in due diverse aree di parcheggio, e per le indagini -.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Travolta e uccisa in bicicletta. La pensionata stava tornando a casa. Telecamere incastrano auto pirataUna vita spezzata in pochi istanti, lungo la strada che Alda Cialini percorreva ogni giorno per acquistare il pane. Furti seriali aggravati in un esercizio commerciale di Città di Castello, le telecamere incastrano una coppiaFurto aggravato ai danni di un esercizio commerciale, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato di Città di Castello (Perugia), che ha...