Ogliara concerto dei Gen Rosso sul sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola

Da zon.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto dei Gen Rosso si terrà sul sagrato della parrocchia di Santa Maria e San Nicola il 13 giugno 2026 alle 21. La serata vedrà la partecipazione del gruppo musicale internazionale.

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La musica internazionale arriva a Ogliara. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 21, il sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola ospiterà il concerto dei Gen Rosso, storico gruppo musicale internazionale impegnato da oltre sessant’anni nella diffusione di messaggi di pace, dialogo e fraternità attraverso la musica. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla stessa Parrocchia di Santa Maria e San Nicola e rappresenta un’importante occasione di incontro per la comunità locale e per tutti gli appassionati di musica. I Gen Rosso in concerto a Ogliara. La formazione è composta da musicisti, cantanti e tecnici provenienti da diversi Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Zon.it

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