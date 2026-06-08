La musica internazionale arriva a Ogliara. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 21, il sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola ospiterà il concerto dei Gen Rosso, storico gruppo musicale internazionale impegnato da oltre sessant’anni nella diffusione di messaggi di pace, dialogo e fraternità attraverso la musica. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla stessa Parrocchia di Santa Maria e San Nicola e rappresenta un’importante occasione di incontro per la comunità locale e per tutti gli appassionati di musica. I Gen Rosso in concerto a Ogliara. La formazione è composta da musicisti, cantanti e tecnici provenienti da diversi Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ogliara, concerto dei Gen Rosso sul sagrato della Parrocchia di Santa Maria e San Nicola

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