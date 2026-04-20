A Villa Santa Maria i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari

Da chietitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Santa Maria si sono aperti i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. La celebrazione comprende una serie di eventi religiosi e culturali organizzati nel corso delle prossime settimane. La chiesa, costruita due secoli fa, rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale. Sono previsti momenti di aggregazione e iniziative dedicate alla storia e all’architettura dell’edificio.

A Villa Santa Maria iniziano i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. Sabato sera al teatro comunale si è sovlta la cerimonia di presentazione degli eventi per il bicentenario della dedicazione della Chiesa Madre, alla quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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