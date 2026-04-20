A Villa Santa Maria i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari

A Villa Santa Maria si sono aperti i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. La celebrazione comprende una serie di eventi religiosi e culturali organizzati nel corso delle prossime settimane. La chiesa, costruita due secoli fa, rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale. Sono previsti momenti di aggregazione e iniziative dedicate alla storia e all’architettura dell’edificio.

A Villa Santa Maria iniziano i festeggiamenti per il bicentenario della chiesa di San Nicola di Bari. Sabato sera al teatro comunale si è sovlta la cerimonia di presentazione degli eventi per il bicentenario della dedicazione della Chiesa Madre, alla quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria GorettiLa comunità parrocchiale di Cesenatico si prepara a vivere un momento di condivisione e spiritualità con la Festa della Famiglia, in programma... Travi a rischio nella chiesa di Santa Maria della Verità | FOTOL'edificio di piazza Crispi delimitato e diviso a metà con del nastro bianco e rosso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paura per un bimbo investito. Gamba incastrata sotto la ruota del suv; Fuorisalone 2026 a Milano, la mappa dei luoghi inediti da scoprire: dal santuario dei miracoli alla villa disegnata da Franco Albini; Melozzi nelle scuole abruzzesi: incontrerà i bambini e racconterà di canti popolari e giochi della tradizione; Due pari in alta quota: assist per il San Martino. Punto amaro per il Montalfano, vola Celenza. Villa Santa Maria, torna la tradizionale Rassegna dei Cuochi(ANSA) - VILLA SANTA MARIA, 14 OTT - Da oggi fino a domenica 16 torna a Villa Santa Maria (Chieti) la Rassegna dei cuochi. Eventi, show cooking e spettacoli animeranno il borgo che per tre giorni sarà ... ansa.it Villa Santa Maria, il borgo abruzzese che ha insegnato all’Europa l’arte del banchettoQuello di cui vi stiamo per parlare è un paese che si arrampica con ostinazione su uno sperone roccioso chiamato La Penna, una gigantesca lama di calcare che sembra caduta dal cielo. Il suo nome è ... siviaggia.it La Chiesa della Madonna in Basilica di Villa Santa Maria, secondo la tradizione, sorge nel punto dove nacque il primo nucleo del paese. La statua della Madonna sita all'interno della chiesa viene chiamata dagli abitanti di Villa Santa Maria anche Statua del - facebook.com facebook Distretto sanitario di Villa Santa Maria Sportello per la scelta del medico e pediatra ed esenzioni ticket CHIUSO lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026 Scopri le alternative online o via E-mail Tutti i dettagli asl2abruzzo.it/distretto-sani… x.com