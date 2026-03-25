Manfredonia Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine

A Manfredonia si è svolta la tradizionale Via Crucis organizzata dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine. L’evento ha coinvolto numerosi fedeli che hanno percorso le vie della città in un momento di preghiera collettiva. La processione ha visto la partecipazione di membri della comunità locale, con momenti di raccoglimento e devozione lungo il percorso.

Parrocchia Santa Maria del Carmine “Li amò fino alla fine” Un cammino che parla al cuore Data: 27 Marzo 2026 Evento: Via Crucis per le strade della parrocchia Percorso delle stazioni L’itinerario si snoderà attraverso le seguenti vie: Chiesa parrocchiale (Partenza) Corso Manfredi Via San Francesco. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Via Crucis della Parrocchia Santa Maria del Carmine Articoli correlati Cappella Brancacci e Santa Maria del Carmine: il percorso museale si arricchisce della Sala della ColonnaVero e proprio scrigno di capolavori, la Sala della Colonna, che in passato era stata resa accessibile ai visitatori soltanto in maniera occasionale,... Leggi anche: Settecamini, di nuovo a fuoco il bar della parrocchia di Santa Maria dell'Olivo Contenuti e approfondimenti su Via Crucis della Temi più discussi: Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. ‘Le ferite del Gargano’ nella Via Crucis; Via Crucis vivente nel fossato del castello di Manfredonia; LA VIA CRUCIS VIVENTE NEL FOSSATO DEL CASTELLO DI MANFREDONIA; La Via Crucis del Foggia Calcio, tappa a Cava dei Tirreni: senza vero centravanti, manca spina dorsale. VIA CRUCIS MANFREDONIA Via Crucis vivente nel fossato del castello di ManfredoniaLe stazioni della Passione di Cristo prenderanno vita grazie alla partecipazione di figuranti e volontari, che interpreteranno le scene ... statoquotidiano.it TORREMAGGIORE VIA CRUCIS Torremaggiore, torna la ‘Via Crucis Vivente’Domenica 29 marzo 2026 andrà in scena la 51ª edizione della Via Crucis Vivente, simbolo della devozione popolare e dell’identità collettiva ... statoquotidiano.it TELE ONE. . : , " " A Palermo la "Via Crucis" di Franz Liszt: un evento tra fede e grande musica barocca La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, ha ospitato l’esecuzione della c - facebook.com facebook