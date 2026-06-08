Oggi è il D-Day | Lecco avrà un nuovo sindaco

Oggi a Lecco si svolge il voto finale per eleggere il nuovo sindaco, con le urne aperte fino alle 15. Dopo la chiusura, inizierà lo spoglio delle schede, che si concluderà nel giro di poche ore. I risultati definitivi saranno annunciati nel pomeriggio, determinando chi guiderà la città fino al 2031. La giornata si svolge senza eventi imprevisti, con elettori e candidati in attesa degli esiti.

Ancora poche ore, poi si conoscerà il nome del sindaco che governerà Lecco fino al 2031. Il testa a testa si consumerà nel corso del pomeriggio: dalle 15 andrà in scena lo spoglio delle schede e nel giro di poco tempo conosceremo la risposta delle urne: momenti che seguiremo in tempo reale qui su. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA SCOPRE CHE LILY LOVEBRAIDS SI NASCONDE IN CASA NOSTRA!

Notizie e thread social correlati

F1, oggi filming day per Ferrari e Red Bulla: la Rossa avrà un vantaggioOggi le squadre di Formula 1 Ferrari e Red Bull hanno svolto un filming day, una giornata dedicata ai test in pista.

Amministrative Lecco 2026: oggi Confapi incontra i candidati sindacoOggi, nel quadro delle prossime elezioni amministrative di Lecco, si sono svolti incontri tra rappresentanti delle imprese locali e i candidati...

Temi più discussi: Video. Il risveglio bucolico di Lecco con la spettacolare invasione di mille pecore; Il lavoro nuovo della Badoni di Lecco: officina di comunità; Elezioni comunali a Lecco, i ballottaggi: guida Boscagli, Gattinoni in rincorsa. Cinque anni fa il sorpasso riuscì per 31 voti; Ballottaggi: affluenza stabile a Lecco, si vota anche oggi fino alle 15.

Oggi il calcio DEVE fermarsi ad Angri dove, durante l’intervallo di Sorrento-Lecco, semifinale d’andata dello Scudetto Under 16, l’allenatore del Sorrento, Vincenzo Scarpa, ha colpito due calciatori avversari: due ragazzi, due minorenni, due BAMBINI, con uno x.com

Ballottaggio 2026 a Lecco, chi sarà il nuovo sindaco tra Filippo Boscagli e Mauro Gattinoni?La città, unico capoluogo la voto in questa seconda tornata elettorale, si trova a scegliere tra un nuovo primo cittadino o dare la riconferma a quello attuale ... ilgiorno.it

Elezioni comunali 2026, i ballottaggi: la sfida in sei capoluoghi, oggi e domani. I casi ad Arezzo, Lecco e ViareggioL’attenzione della politica e degli osservatori è ovviamente concentrata sull’esito della sfida a due nelle sei principali città. corriere.it