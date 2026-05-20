Amministrative Lecco 2026 | oggi Confapi incontra i candidati sindaco

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel quadro delle prossime elezioni amministrative di Lecco, si sono svolti incontri tra rappresentanti delle imprese locali e i candidati sindaco. L’obiettivo è stato quello di ascoltare le proposte e le posizioni dei candidati in vista delle elezioni che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla crescita economica e alle sfide del territorio. La discussione si è concentrata su questioni che riguardano il ruolo delle imprese nel futuro della città.

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In vista dell’importante appuntamento elettorale di domenica 24 e lunedì 25 maggio, il tessuto produttivo della città si interroga sul futuro. Oggi, mercoledì 20 maggio alle ore 18, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio (via Pergola 73 a Lecco) si terrà un confronto pubblico tra i 5 candidati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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