Officina Forlì concluso il viaggio nei ' cinque capitali' | La città è relazione o non c' è futuro

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’officina di Forlì ha concluso il suo viaggio tra le cinque capitali, attraversando le eccellenze locali. Durante l’evento, si è sottolineato che la città si basa sulle relazioni tra le persone: senza di esse, non c’è futuro. Cinque tappe itineranti hanno coinvolto i cittadini, evidenziando una forte volontà di partecipazione e interesse nel migliorare il territorio.

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Cinque pilastri per misurare la capacità di futuro di un territorio, cinque tappe itineranti nelle eccellenze locali e una risposta corale che conferma la voglia di partecipazione dei cittadini. Si è concluso nei giorni scorsi all'Arena Forlivese di via Regnoli, con l'ultimo appuntamento dedicato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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