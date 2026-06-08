Officina Forlì concluso il viaggio nei ' cinque capitali' | La città è relazione o non c' è futuro
L’officina di Forlì ha concluso il suo viaggio tra le cinque capitali, attraversando le eccellenze locali. Durante l’evento, si è sottolineato che la città si basa sulle relazioni tra le persone: senza di esse, non c’è futuro. Cinque tappe itineranti hanno coinvolto i cittadini, evidenziando una forte volontà di partecipazione e interesse nel migliorare il territorio.
Cinque pilastri per misurare la capacità di futuro di un territorio, cinque tappe itineranti nelle eccellenze locali e una risposta corale che conferma la voglia di partecipazione dei cittadini. Si è concluso nei giorni scorsi all'Arena Forlivese di via Regnoli, con l'ultimo appuntamento dedicato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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