Officina Forlì il gran finale all' Arena Forlivese | Demetrio Scopelliti e Officina Meme per parlare di Mobilità Zero
All’Arena Forlivese si terrà l’ultimo evento dedicato a “Mobilità Zero”, con la partecipazione di Demetrio Scopelliti e Officina Meme. L’incontro conclude un percorso di discussione sulle trasformazioni e le esigenze della comunità in relazione alla mobilità sostenibile.
Il lungo viaggio tra le visioni e le necessità di una comunità in trasformazione si appresta a vivere il suo capitolo finale. Dopo aver esplorato le frontiere del talento, le dinamiche del sociale, il valore della natura e gli ingranaggi della finanza, il ciclo di incontri promosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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