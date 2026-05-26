Officina Forlì il gran finale all' Arena Forlivese | Demetrio Scopelliti e Officina Meme per parlare di Mobilità Zero

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Arena Forlivese si terrà l’ultimo evento dedicato a “Mobilità Zero”, con la partecipazione di Demetrio Scopelliti e Officina Meme. L’incontro conclude un percorso di discussione sulle trasformazioni e le esigenze della comunità in relazione alla mobilità sostenibile.

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Il lungo viaggio tra le visioni e le necessità di una comunità in trasformazione si appresta a vivere il suo capitolo finale. Dopo aver esplorato le frontiere del talento, le dinamiche del sociale, il valore della natura e gli ingranaggi della finanza, il ciclo di incontri promosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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