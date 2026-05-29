I club al servizio della città ma in cui si entra solo su invito | viaggio nei Rotary e nei Lions di Rimini

I Rotary e i Lions di Rimini sono associazioni di club esclusivi che operano nella città, accedendo solo su invito. Questi gruppi organizzano attività di servizio e iniziative civiche, coinvolgendo membri selezionati. La loro presenza è consolidata da anni e le riunioni si svolgono in ambienti riservati. La partecipazione avviene esclusivamente tramite invito, senza procedure di iscrizione aperte al pubblico. La loro funzione si concentra su progetti di beneficenza e impegno sociale, senza coinvolgimento diretto con attività commerciali.

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