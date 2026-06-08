O' Connor come Vingegaard | dopo il Giro d' Italia 2026 toccherà al Tour de France 2026

Dopo il Giro d'Italia 2026, sarà il turno del Tour de France 2026 per il ciclista. La sua performance nel Giro si è rivelata deludente, senza mai salire sul podio e con risultati vicini a un piazzamento nel 2024. La stagione è stata caratterizzata da numerose polemiche e delusioni, fatta eccezione per la vittoria di una tappa nel 2020, tra Bassano del Grappa e Madonna di Campiglio.

Roma, 8 giugno 2026 - Continua lo scarso feeling tra Ben O'Connor e il Giro d'Italia: mai a podio, risultato sfiorato nel 2024 e, soprattutto, tante polemiche e delusioni, se si eccettua la tappa vinta nel 2020 da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio. In passato l'australiano aveva definito quella rosa una 'corsa da dinosauri', alludendo a quella che a suo dire era (e forse è) un'organizzazione troppo ancorata al passata, specialmente se paragonata a quella delle corse di Aso ( Tour de France e Vuelta ), mentre quest'anno si è limitato a dire che al Giro d'Italia è impossibile non ammalarsi, lui che come altri pare sia incappato in un fastidioso virus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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