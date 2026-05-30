A Piancavallo, il corridore ha dichiarato di aver voluto godersi il momento dopo aver concluso la penultima tappa del Giro d'Italia 2026. La corsa si avvicina alla fine, a 131 chilometri dalla conclusione a Roma. La tappa finale è lunga e impegnativa. Vingegaard ha annunciato che ora si concentrerà sul prossimo obiettivo, il Tour de France.

Piancavallo, 30 maggio 2026 – A 131 km dalla storia: tanto è lunga la tappa 21, nonché ultima, del Giro d'Italia 2026, quella che separa Jonas Vingegaard dalla conquista della maglia rosa di Roma e, soprattutto, dall'ingresso nella ristretta cerchia di coloro che hanno vinto tutti i Grandi Giri. Per farlo, il danese ha scelto la via del dominio, prendendosi quasi tutte le frazioni di montagna (a eccezione di quella di ieri, andata al compagno di squadra Sepp Kuss ): una scelta, appunto, ma forse quasi una naturale conseguenza di una superiorità nettissima sugli avversari, che non hanno potuto fare altro che spartirsi ciò che il fuoriclasse della Visma-Lease a Bike aveva lasciato loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Vingegaard: “Volevo godermi il momento. Ora testa al Tour de France”

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