Giro d’Italia | Vingegaard Rimanente Vigilante ‘Tutto può Ancora Succedere’ Il Leader Pensa anche al Tour de France | ‘Posso Fare Bene’

Da tvplay.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vingegaard si trova in testa al Giro d’Italia, ma mantiene un atteggiamento cauto. La salita sui tornanti è impegnativa, e il corridore danese si mantiene vigilante, consapevole che tutto può ancora cambiare. Nel frattempo, esprime interesse per il Tour de France e afferma di poter ottenere buoni risultati anche in quella competizione. La maglia rosa pesa, ma la sua concentrazione rimane alta.

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Una maglia che pesa, una strada che chiama. L’aria è tagliente in cima ai tornanti, ma Jonas Vingegaard tiene lo sguardo pulito: prudenza in corsa, ambizione nel cuore. Tutto può ancora succedere, e proprio per questo vale la pena restare lucidi. Giro d’Italia: Vingegaard rimanente vigilante, “Tutto può ancora succedere”. Il leader pensa anche al Tour de France: “Posso fare bene” C’è un’immagine che resta. La maglia rosa che non trema al vento. Le mani ferme sul manubrio. Il passo regolare, quasi educativo. La montagna arriva, ma il leader non forza. Legge la corsa. Conta i secondi. Protegge il vantaggio. Non è spavalderia. È mestiere. Vingegaard lo sa e lo ripete con calma: tutto può ancora succedere. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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