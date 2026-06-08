Occhio al Liverpool | gli inglesi puntano il giocatore del Napoli

Notizia in breve

Il Liverpool continua a monitorare il difensore del Napoli, anche dopo il cambio di allenatore. Nonostante l’addio di Arne Slot, il club inglese mantiene l’interesse verso il giocatore. La società sta valutando la possibilità di fare un’offerta per acquisire il calciatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche o sulle cifre potenziali dell’operazione.