Occhio al Liverpool | gli inglesi puntano il giocatore del Napoli
Il Liverpool continua a monitorare il difensore del Napoli, anche dopo il cambio di allenatore. Nonostante l’addio di Arne Slot, il club inglese mantiene l’interesse verso il giocatore. La società sta valutando la possibilità di fare un’offerta per acquisire il calciatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche o sulle cifre potenziali dell’operazione.
Sam Beukema rimane nel mirino del Liverpool nonostante l’addio di Arne Slot, come riporta CaughtOffside. Il difensore olandese del Napoli figura in lista come opzione secondaria per la difesa dei Reds, che puntano principalmente su Goncalo Inacio dello Sporting CP. Liverpool: Inacio la priorità, Beukema l’alternativa. Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool, ha indicato chiaramente il nome di Goncalo Inacio come sostituto di Ibrahima Konatè, passato al Real Madrid a parametro zero. Il difensore portoghese dello Sporting CP rappresenta la scelta primaria per la retroguardia dei Reds: centrale mancino con spiccate doti di costruzione del gioco dalla linea difensiva e aggressività nei duelli individuali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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