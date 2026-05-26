Il Crystal Palace ha affrontato il Rayo Vallecano in una partita che potrebbe portare alla conquista del secondo trofeo stagionale per i londinesi. La squadra di Glasner, dopo aver vinto l’Europa League con l’Aston Villa, cerca di ripetersi. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al Crystal Palace, che mira a ottenere un altro trofeo.

Dopo il trionfo dell'Aston Villa in Europa League, la squadra di Glasner cerca il bis in attesa che l'Arsenal si misuri in Champions con il Psg In una stagione in cui ila Premier League ha portato una squadra finalista in ogni competizione, il Crystal Palace cercherà il bis per il calcio britannico dopo il trionfo dell'Aston Villa in Europa League contro il Friburgo. Glasner, dunque, all'assalto della Conference League: scopriamo pronostico e quote di Crystal Palace-Rayo Vallecano in programma mercoledì 27 maggio alle ore 21. Finalissima inedita per la Conference League, dove le big sono uscite prima dell'atto conclusivo lasciando spazio alle rappresentanti di Inghilterra e Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crystal Palace-Rayo Vallecano, gli inglesi puntano al secondo trofeo: il pronostico

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Crystal Palace - Rayo Vallecano: analisi e pronostico sulla finale di Conference League 2025/26!

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