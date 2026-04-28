Il Napoli si avvicina alle ultime quattro giornate di campionato con l’obiettivo di mantenere il secondo posto. Nel frattempo, si fa strada la notizia di un interesse da parte del Liverpool nei confronti di uno dei giocatori azzurri sotto contratto con l’allenatore Conte. La squadra partenopea si concentra sulle sfide restanti, mentre il club inglese monitora da vicino alcuni profili della rosa.

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime quattro partite del campionato con la consapevolezza che il secondo posto sarà l’obiettivo finale di questa stagione. Obiettivo che non sposterà di netto gli equilibri ma che permetterà alla squadra di Conte di piazzarsi come vera competitor di quelli che saranno i campioni d’Italia, con l’Inter che ormai aspetta soltanto la matematica. Mercato Napoli, occhi puntati del Liverpool su un azzurro. C’è, però, anche da guardare a quello che sarà il futuro, la prossima sessione di mercato all’interno della quale anche la squadra partenopea sarà chiamata a costruire la squadra del futuro. Il futuro di Conte definirà quelle che saranno le dinamiche di mercato, ma nel frattempo c’è anche chi guarda in casa azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, occhio al Liverpool: i reds puntano uno degli azzurri di Conte

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