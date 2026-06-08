Obiettivi Sostenibili Onu il 2030 è sempre più vicino Tuttle le classi premiate al concorso

L’XI edizione del concorso “Obiettivi Sostenibili Onu” si è conclusa con la consegna dei premi agli studenti vincitori. L’evento si è svolto a San Benedetto, organizzato dall’associazione Omnibus Omnes Odv con il patrocinio di Onu Italia–Unric. Tutte le classi partecipanti sono state premiate, segnando la fine della competizione dedicata agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

SAN BENEDETTO – Si è conclusa con la consegna dei premi agli studenti vincitori l’XI edizione del concorso “Obiettivi Sostenibili Onu” 202526, promosso dall’associazione Omnibus Omnes Odv con il patrocinio di Onu Italia–Unric.Le premiazioni si sono svolte direttamente nelle scuole partecipanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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United Nations 17 Sustainable Goals - The UN s Global To Do List

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