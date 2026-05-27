Come funzionano le convocazioni se si è inseriti in più classi di concorso negli elenchi regionali?

Durante un question time trasmesso il 25 maggio 2026, è stato spiegato che i docenti inseriti in più classi di concorso negli elenchi regionali devono presentare una sola domanda di mobilità. La convocazione avviene in base alle graduatorie e alle disponibilità di ogni regione. In caso di più richieste, si seguono le priorità stabilite dalle norme, senza ulteriori specifiche sui criteri di scelta.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. Dipende dalle tempistiche e dalle modalità con cui l’Ufficio scolastico regionale organizza i turni di nomina. Se le graduatorie vengono pubblicate nello stesso momento e le convocazioni avvengono contemporaneamente, nella fase 1 il candidato dovrà ordinare sia le province sia le classi di concorso in ordine di preferenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, chiuse le operazioni: adesso cosa succede Il punto della situazione

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Gli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 saranno previsti per tutte le classi di concorsoDurante un appuntamento su OrizzonteScuola TV, il 20 aprile 2026, si è discusso degli elenchi regionali per il ruolo di docente nel 2026.

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Temi più discussi: Un docente di ruolo può chiedere sia assegnazione provvisoria che presentare domanda per supplenze da GPS su un’altra classe di concorso; Concorso Allievi Finanzieri da 1985 posti: Modifica della Commissione e Aggiornamenti; Se si rinuncia al ruolo da graduatoria di merito, si può partecipare comunque alla nomina finalizzata al ruolo da GPS prima fascia sostegno?; Guida Completa al Personale ATA: Chi è, Cosa Fa e Come Diventarlo.

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