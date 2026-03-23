Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026 27 | nuovi codici già inseriti su SIDI disponibili i quadri orario in arrivo le classi di concorso LO SPECIALE

Riforma Istituti Tecnici: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 29 del 19 febbraio 2026, con la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi. L'articolo Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 202627: nuovi codici già inseriti su SIDI, disponibili i quadri orario, in arrivo le classi di concorso LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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