Le ordinanze che impongono l’obbligo ai proprietari di un cane di portare una bottiglietta d’acqua durante le passeggiate continuano a far discutere. L’infettivologo Matteo Bassetti sostiene che la misura possa migliorare il decoro urbano, ma che l’acqua non abbia alcuna efficacia igienico-sanitaria sulla pipì. Diverse città italiane hanno già introdotto multe fino a 500 euro. L’obbligo per chi ha un cane Negli ultimi mesi diversi Comuni italiani hanno introdotto nuove regole per contrastare il degrado urbano causato dalle deiezioni degli animali domestici. Tra le misure più discusse c’è l’obbligo per chi ha un cane di portare con sé una bottiglietta d’acqua durante le passeggiate per diluire la pipì lasciata dagli animali su marciapiedi, arredi urbani e altre superfici pubbliche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Obbligo di gettare acqua sulla pipì del cane, Matteo Bassetti: "Ok decoro urbano ma nessun effetto su batteri"

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