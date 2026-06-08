Secondo un esperto, lavare la pipì dei cani sui marciapiedi con acqua non ha basi scientifiche e non assicura una vera pulizia. Le ordinanze comunali che prevedono questa pratica sono considerate inutili e prive di fondamento. Non ci sono studi che dimostrino l’efficacia di questa soluzione per eliminare le tracce di pipì canine. L’esperto sottolinea che questa azione non contribuisce a mantenere le strade pulite.

Lavare la pipì dei cani dai marciapiedi versando il contenuto di una bottiglietta d'acqua non ha alcun fondamento scientifico e non garantisce la reale pulizia delle strade. A smontare la validità di una delle ordinanze municipali più diffuse sul territorio italiano è l'infettivologo Matteo Bassetti. L'esperto ha chiarito che l'obbligo imposto ai padroni degli animali domestici dalle amministrazioni locali è inutile dal punto di vista sanitario, poiché l'acqua da sola è del tutto priva di capacità disinfettanti. Attraverso i propri canali social, Bassetti ha risposto ai dubbi posti dai cittadini sull'effettiva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La pipì del cane lavata con l’acqua? Bassetti smonta le ordinanze dei Comuni: “Non serve assolutamente a nulla”

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