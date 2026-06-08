NVIDIA ha presentato RTX Spark, un nuovo superchip AI sviluppato in collaborazione con Microsoft. La piattaforma hardware è pensata per integrare agenti di intelligenza artificiale avanzati direttamente sui computer con sistema operativo Windows. La tecnologia permette di eseguire applicazioni AI più complesse e performanti, senza la necessità di connessioni esterne. RTX Spark si collega ai sistemi Windows, offrendo capacità di calcolo potenziate per l’intelligenza artificiale.

NVIDIA RTX Spark è la nuova piattaforma hardware progettata insieme a Microsoft per portare agenti AI avanzati direttamente sui PC Windows. Il superchip integra GPU Blackwell, CPU Grace, fino a 128 GB di memoria unificata e offre una potenza AI che può raggiungere 1 petaflop. I primi dispositivi arriveranno sul mercato in autunno. È una mossa che coinvolge nomi pesanti: Microsoft, Adobe, MediaTek, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e Surface sono già allineati. I dispositivi arriveranno in autunno. E il modo in cui funzioneranno — o almeno il modo in cui NVIDIA immagina che debbano funzionare — è fondamentalmente diverso da qualsiasi PC che esiste oggi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - NVIDIA RTX Spark è il superchip AI che trasforma i PC Windows

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Ways NVDA's RTX Spark AI Superchip Changes PC Industry

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