Msi Prestige N16 Flip AI+ | super Pc portatile con l’innovativo processore Nvidia Rtx Spark

Al Computex 2026, MSI ha annunciato il Prestige N16 Flip AI+, un nuovo computer portatile. Il dispositivo è il primo prodotto dell’azienda equipaggiato con il processore Nvidia Rtx Spark, sviluppato in collaborazione con Nvidia. Il modello è caratterizzato da un design convertibile e si rivolge a utenti professionali e creativi. La presentazione si è concentrata sulle specifiche tecniche e sulla partnership con Nvidia, senza ulteriori dettagli sui prezzi o sulla disponibilità.

Msi ha presentato al Computex 2026 il nuovo Pc portatile Prestige N16 Flip AI+: il primo laptop dell’azienda sviluppato in collaborazione con Nvidia e dotato del nuovo processore Rtx Spark. Il Prestige N16 Flip AI+ è il primo modello di una nuova generazione di Pc sottili e leggeri di alta gamma. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MSI Prestige 16 Flip AI+ C3M : un ultraportable 16 pouces puissant et polyvalent

Notizie e thread social correlati

Nvidia lancia nuovo processore Rtx Spark: “Reinventeremo il pc”Nvidia ha annunciato il lancio del nuovo processore RTX Spark durante la conferenza Computex in Taiwan.

Nvidia e il nuovo processore RTX Spark, Huang: "Questo Pc può eseguire tutto ciò che il mondo abbia mai creato"Nvidia ha annunciato il lancio del nuovo processore RTX Spark, promettendo che permette a un PC di eseguire qualsiasi creazione del mondo.

Temi più discussi: Prestige N16 Flip AI+ è il primo laptop MSI con NVIDIA RTX Spark: leggero e ultra sottile con tecnologia Tandem OLED; MSI Prestige N16 Flip AI+ con NVIDIA RTX Spark debutta al Computex 2026; MSI Prestige N16 Flip AI+, ecco il primo convertibile con NVIDIA RTX Spark; MSI Prestige N16 Flip AI+ è il primo laptop MSI con NVIDIA RTX Spark.

MSI al COMPUTEX 2026: Claw 8 EX AI+, Prestige N16 Flip AI+ e altro ceotech.it/msi-al-compute… x.com

MSI Prestige N16 Flip AI+, ecco il primo convertibile con NVIDIA RTX SparkAl Computex 2026 anche MSI partecipa alla prima ondata dei lanci di dispositivi con piattaforma RTX Spark, sviluppata da NVIDIA in partnership con MediaTek, con quello che passerà alla storia come i ... hdblog.it

MSI Unveils RTX Spark-Powered Mini PC and Flip Laptop at Computex 2026MSI unveiled the EdgeMesa N AI+ mini PC and Prestige N16 Flip AI+ laptop, bringing NVIDIA RTX Spark, local AI processing, and OLED displays. onmsft.com