Nvidia lancia nuovo processore Rtx Spark | Reinventeremo il pc

Nvidia ha annunciato il lancio del nuovo processore RTX Spark durante la conferenza Computex in Taiwan. Il CEO e fondatore dell’azienda ha presentato il prodotto, realizzato in collaborazione con Microsoft. Durante il discorso, Huang ha dichiarato che il nuovo processore mira a “reinventare il PC”. Non sono stati forniti dettagli tecnici aggiuntivi sul processore o sulla sua data di uscita.

Durante un discorso di apertura alla conferenza Computex di Taiwan lunedì, il CEO e fondatore di Nvidia Jensen Huang ha presentato un nuovo processore N1X realizzato in collaborazione con Microsoft. Sarà integrato in un nuovo superchip RTX Spark, che debutterà in autunno su una nuova linea di PC Windows di Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo e MSI. Secondo quanto riportato da Cnbc Nvidia estende così la propria influenza ai chip destinati a fungere da processori principali per i personal computer, entrando in un settore a lungo dominato da Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm e Apple. “Microsoft e Nvidia stanno per reinventare il PC”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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KEIN WITZ: NVIDIA wird PROZESSOREN für GAMER rausbringen! 352

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