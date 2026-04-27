Amministrative a Vignola è di nuovo sfida Muratori-Pasini Con loro Cavani e Adani

A Vignola, il voto comunale si avvicina, con le elezioni previste per il 24 e 25 maggio. I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere tra quattro candidati sindaci e dodici liste. La sfida principale riguarda ancora una volta i candidati Muratori e Pasini, ma questa volta sono in corsa anche due altri nomi. La giornata di voto determinerà chi guiderà il municipio nei prossimi anni.

Il 24 e 25 maggio i cittadini di Vignola voteranno per il rinnovo della propria amministrazione comunale e lo faranno potendo scegliere tra quattro diversi candidati sindaci e tra 12 liste. Una sfida che vede contrapposte le due coalizioni "tradizionali" di centrodestra e centrosinistra, oltre a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate I Civici scendono in campo anche a Vignola, lista a sostegno di MuratoriIl movimento che vede al vertice il consigliere regionale Paldino si candida anche alle amministrative vignolesi, mantenendo l'alleanza con il... Elezioni a Vignola, il centrosinistra punta ancora su Emilia MuratoriI partiti e le liste civiche di centrosinistra di Vignola annunciano ufficialmente la candidatura di Emilia Muratori per un secondo mandato alle... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Amministrative, a Vignola è di nuovo sfida Muratori-Pasini. Con loro Cavani e Adani; Angelo Pasini in corsa per il centrodestra. ELEZIONI AMMINISTRATIVE, DEPOSITATE LE LISTE A VIGNOLA E A MONTESEUltimo mese di campagna elettorale a Vignola e Montese in vista del voto alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. In entrambi i comuni sono state depositate le liste. Nella città delle ciliegi ... tvqui.it Elezioni Vignola: la corsa a quattro è ufficialePolitica: Depositate 12 liste a sostegno dei quattro candidati sindaco: Emilia muratori, Angelo Pasini, Roberto Adani, ed Enzo Cavani. Scatta l ultimo mese di campagna elettorale, urne aperte il 24 e ... lapressa.it Mi ero persa l’intervista in cui Bastoni parla del “sacrificio” di chi fa il calciatore, arrivando addirittura a paragonarsi a muratori e operai. Ascoltandolo, oltre a notare un’esposizione poco chiara e a tratti impacciata, sono rimasta colpita soprattutto dal contenuto: - facebook.com facebook