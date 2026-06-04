Chi sono i giovani profili scelti da Muratori per la Giunta?. Come influenzeranno le preferenze elettorali la scelta degli assessori di Pasini?. Quali servizi cambieranno concretamente in base al modello di governo vincente?. Perché la gestione burocratica di Pasini si contrappone al ricambio generazionale?.? In Breve Muratori punta su almeno tre assessori sotto i 40 anni in Giunta. Zanasi e Valentini indicati come profili giovani per il modello Muratori. Pasini baserà le deleghe sul peso dei voti di preferenza ricevuti. Modelli contrapposti tra continuità operativa e trasformazione sociale a Vignola. Vignola si prepara al ballottaggio: Pasini e Muratori delineano i volti della futura Giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vignola, ballottaggio: Pasini punta sui tecnici, Muratori sui giovani

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