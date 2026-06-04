Vignola ballottaggio | Pasini punta sui tecnici Muratori sui giovani
Nel voto di Vignola, Pasini propone tecnici per la Giunta, mentre Muratori sceglie giovani candidati. Muratori ha indicato alcuni giovani professionisti come possibili assessori, ma senza nominarli. Pasini, invece, punta su figure tecniche per influenzare le preferenze degli elettori. La scelta degli assessori potrebbe cambiare l’orientamento del voto, ma ancora non si conoscono i nomi specifici dei giovani scelti.
Chi sono i giovani profili scelti da Muratori per la Giunta?. Come influenzeranno le preferenze elettorali la scelta degli assessori di Pasini?. Quali servizi cambieranno concretamente in base al modello di governo vincente?. Perché la gestione burocratica di Pasini si contrappone al ricambio generazionale?.? In Breve Muratori punta su almeno tre assessori sotto i 40 anni in Giunta. Zanasi e Valentini indicati come profili giovani per il modello Muratori. Pasini baserà le deleghe sul peso dei voti di preferenza ricevuti. Modelli contrapposti tra continuità operativa e trasformazione sociale a Vignola. Vignola si prepara al ballottaggio: Pasini e Muratori delineano i volti della futura Giunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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