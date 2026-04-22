Inter rimonta continua Il Como si illude ancora Calha-Sucic che show

L'Inter ha superato il Como con una rimonta che ha portato alla vittoria per 3-2, conquistando così un posto in finale di Coppa Italia. Dopo essere stata sotto di due gol, i nerazzurri hanno segnato tre reti, grazie a una doppietta di Calhanoglu e a un gol di Sucic entrato dalla panchina. La partita si è giocata a San Siro, con il pubblico che ha festeggiato il passaggio del turno.

Da 0-2 alla vittoria, come in campionato il 12 aprile scorso. A testa altissima, il Como s’inchina all’ Inter che segna tre volte e si prende il pass per la finale di Coppa Italia in un San Siro festante, trascinata da una doppietta di Calhanoglu e dal gol di Sucic, carta vincente dalla panchina. Il centrocampista croato, oltre alla rete del 3-2, firma infatti due assist. Per il Como è un’altra incredibile delusione, lenita solo in parte dagli scroscianti applausi che i tifosi ospiti (3.200 in un Meazza che supera le 73mila unità sugli spalti) dedicano a squadra e Fabregas a fine gara. La prova dei lariani, soprattutto nel primo tempo, è anche meglio di quella recente al Sinigaglia contro lo stesso avversario.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, rimonta continua. Il Como si illude ancora. Calha-Sucic, che show Notizie correlate Inter Como 3-2 LIVE: Sucic completa la rimonta!di Francesco AlipertaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con... Leggi anche: Sucic, l'eroe che non ti aspetti: l'Inter beffa il Como e ha le energie per vincere tutto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sucic, Calha e... Thuram: le tre carte di Chivu per la pazza Inter che vuole il double; L'Inter rimonta ancora il Como e vola in finale di Coppa Italia; Una notte da pazza Inter: rimonta il Como da 0-2 a 3-2 e va in finale di Coppa Italia; L’Inter rimonta di nuovo 2 gol al Como e va in finale di Coppa Italia, a San Siro finisce 3-2. Inter, rimonta continua. Il Como si illude ancora. Calha-Sucic, che showNerazzurri sotto di due reti con Baturina e Da Cunha, nella ripresa il turco firma una doppietta su assist del croato che poi sigla il gol che vale la finale. sport.quotidiano.net Inter's comeback continues. Como continues to delude themselves. Calha-Sucic, what a show!The Nerazzurri were two goals down thanks to Baturina and Da Cunha, but in the second half the Turk scored a brace with an assist from the Croatian, who then scored the goal that sealed the final. sport.quotidiano.net L’INTER VOLA IN FINALE Calhanoglu e Sucic rispondono a Baturina e Da Cunha Grandissima rimonta dell’Inter, che conquista la finale di Coppa Italia dopo una partita incredibile: il Como si porta sul 2-0, prima con Baturina e poi con Da Cunha. Nel co - facebook.com facebook Il doppio boato spaventoso di San Siro sui gol di Calhanoglu e Sucic x.com