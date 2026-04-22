Inter rimonta continua Il Como si illude ancora Calha-Sucic che show

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha superato il Como con una rimonta che ha portato alla vittoria per 3-2, conquistando così un posto in finale di Coppa Italia. Dopo essere stata sotto di due gol, i nerazzurri hanno segnato tre reti, grazie a una doppietta di Calhanoglu e a un gol di Sucic entrato dalla panchina. La partita si è giocata a San Siro, con il pubblico che ha festeggiato il passaggio del turno.

Da 0-2 alla vittoria, come in campionato il 12 aprile scorso. A testa altissima, il Como s’inchina all’ Inter che segna tre volte e si prende il pass per la finale di Coppa Italia in un San Siro festante, trascinata da una doppietta di Calhanoglu e dal gol di Sucic, carta vincente dalla panchina. Il centrocampista croato, oltre alla rete del 3-2, firma infatti due assist. Per il Como è un’altra incredibile delusione, lenita solo in parte dagli scroscianti applausi che i tifosi ospiti (3.200 in un Meazza che supera le 73mila unità sugli spalti) dedicano a squadra e Fabregas a fine gara. La prova dei lariani, soprattutto nel primo tempo, è anche meglio di quella recente al Sinigaglia contro lo stesso avversario.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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calha sucic inter rimonta continua ilInter, rimonta continua. Il Como si illude ancora. Calha-Sucic, che showNerazzurri sotto di due reti con Baturina e Da Cunha, nella ripresa il turco firma una doppietta su assist del croato che poi sigla il gol che vale la finale. sport.quotidiano.net

calha sucic inter rimonta continua ilInter's comeback continues. Como continues to delude themselves. Calha-Sucic, what a show!The Nerazzurri were two goals down thanks to Baturina and Da Cunha, but in the second half the Turk scored a brace with an assist from the Croatian, who then scored the goal that sealed the final. sport.quotidiano.net

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