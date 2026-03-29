Mercato Inter Calhanoglu chiama il Galatasaray | il regista sogna il ritorno in Turchia ma Marotta non fa sconti

Hakan Calhanoglu ha espresso interesse a trasferirsi di nuovo al Galatasaray, desiderio che viene confermato dal suo atteggiamento. La società nerazzurra ha fissato un prezzo minimo di 15 milioni di euro per la cessione, mentre il calciatore mantiene viva la possibilità di un ritorno in Turchia. La trattativa tra le parti resta in fase di negoziazione, con l’obiettivo di trovare un accordo.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Hakan Calhanoglu sogna il ritorno al Galatasaray ma Marotta vuole almeno 15 milioni di euro per il via libera. Il finale di stagione dell’ Inter di Cristian Chivu si accende non solo per la corsa scudetto, ma anche per le prime grandi manovre di mercato. Con la squadra salda a quota 69 punti (+6 sul Milan) dopo il pareggio di Firenze, la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio devono gestire il caso legato al futuro di Hakan Calhanoglu, tentato dalle sirene di casa. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Calhanoglu chiama il Galatasaray: servono 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il pressing del club di Istanbul si è fatto nuovamente asfissiante. 🔗 Leggi su Internews24.com

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