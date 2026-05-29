Destinazione lusso | ecco il Tala Beach Taglio del nastro a mezzanotte per la spiaggia vip

Notizia in breve

A mezzanotte è stato inaugurato il Tala Beach, una spiaggia di lusso a Marina di Pietrasanta. La cerimonia di apertura ha segnato l'inizio di una nuova attività imprenditoriale. La spiaggia è stata aperta al pubblico in un evento che ha visto la presenza di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e di Daniela Santanchè, ex ministra. La struttura si rivolge a un pubblico esclusivo e si trova in località Fiumetto.