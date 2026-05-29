Destinazione lusso | ecco il Tala Beach Taglio del nastro a mezzanotte per la spiaggia vip
A mezzanotte è stato inaugurato il Tala Beach, una spiaggia di lusso a Marina di Pietrasanta. La cerimonia di apertura ha segnato l'inizio di una nuova attività imprenditoriale. La spiaggia è stata aperta al pubblico in un evento che ha visto la presenza di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e di Daniela Santanchè, ex ministra. La struttura si rivolge a un pubblico esclusivo e si trova in località Fiumetto.
Marina di Pietrasanta, 29 maggio 2026 – A mezzanotte in punto. Se a quell’ora per Cenerentola finiva l’incantesimo, per il Tala beach di Fiumetto sarà invece l’inizio della nuova scommessa imprenditoriale di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e della compagna, nonché ex ministro, Daniela Santanchè. La coppia, unita nella vita e nel lavoro, inaugurerà infatti “la nuova destinazione del lusso balneare italiano”, in grado di garantire a pieno regime 55 posti di lavoro, domani sera alle 24. La location è quella degli ex bagni “Felice” e “Genzianella”, rilevati nei mesi scorsi da Kunz, accanto alla foce del fosso Fiumetto e con il parco della Versiliana a due passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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