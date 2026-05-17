Oggi si celebra una ricorrenza importante per una squadra di calcio locale, che compie 80 anni di attività. In questa occasione, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo impianto intitolato a una figura storica del club. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e rappresentanti della società. La giornata si svolge tra festeggiamenti e un evento che coinvolge l'intera comunità sportiva della zona.

Molino del Piano, è qui la festa. Una giornata speciale da segnare sul calendario e che rimarrà nella storia del calcio fiorentino e toscano. Oggi alle 18,30 la Molinense festeggia gli 80 anni di storia e l’inaugurazione del campo sportivo ‘Ezio Vitali’ in erba sintetica, tornato a nuova vita dopo la la tremenda alluvione dello scorso anno. La Molinense è un vero punto di riferimento per il territorio con lunga e gloriosa storia, sia nel calcio dilettanti che giovanile, e vanta le attuali 12 squadre di varie categorie. Un ‘piccolo’ paese dove è ‘grande’ l’amore per il calcio e lo sport. Fiori all’occhiello sono la Scuola calcio organizzata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Molinense festeggia i suoi primi 80 anni. Taglio del nastro per il nuovo "Ezio Vitali"

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