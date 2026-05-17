La Molinense festeggia i suoi primi 80 anni Taglio del nastro per il nuovo Ezio Vitali
Oggi si celebra una ricorrenza importante per una squadra di calcio locale, che compie 80 anni di attività. In questa occasione, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo impianto intitolato a una figura storica del club. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e rappresentanti della società. La giornata si svolge tra festeggiamenti e un evento che coinvolge l'intera comunità sportiva della zona.
Molino del Piano, è qui la festa. Una giornata speciale da segnare sul calendario e che rimarrà nella storia del calcio fiorentino e toscano. Oggi alle 18,30 la Molinense festeggia gli 80 anni di storia e l’inaugurazione del campo sportivo ‘Ezio Vitali’ in erba sintetica, tornato a nuova vita dopo la la tremenda alluvione dello scorso anno. La Molinense è un vero punto di riferimento per il territorio con lunga e gloriosa storia, sia nel calcio dilettanti che giovanile, e vanta le attuali 12 squadre di varie categorie. Un ‘piccolo’ paese dove è ‘grande’ l’amore per il calcio e lo sport. Fiori all’occhiello sono la Scuola calcio organizzata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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