È stato presentato un nuovo iniettore a penna prodotto da Stevanato, progettato per somministrare incretine sottocute. L’obiettivo principale è di ridurre gli errori durante le somministrazioni e rendere più semplice il processo di somministrazione dei farmaci utilizzati nel trattamento del diabete e dell’obesità. Il dispositivo mira a migliorare la precisione e l’efficienza nelle terapie iniettive. Non sono state fornite ulteriori specifiche tecniche o dettagli sul funzionamento.

Ridurre gli errori e semplificare la somministrazione dei farmaci per la gestione del diabete e del peso in eccesso. L’innovazione oggi è fatta non solo di medicinali, ma anche di tecnologie. Stevanato Group presenta Deora*, un iniettore a penna multiuso e a dose fissa, caratterizzato da un semplice meccanismo pull-push per l’impostazione e la somministrazione della dose. In pratica, l’utente tira per impostare la dose, quindi spinge per iniettarla. Questa sequenza, semplice e intuitiva, elimina la necessità di selezionare manualmente la dose, riducendo le fonti di errore e supportando una somministrazione costante del farmaco in più applicazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuovo iniettore a penna Stevanato per somministrare incretine sottocute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cremona: 50 giovani studenti sfidano la penna nel nuovo concorsoA Cremona, 50 studenti si preparano a partecipare a un nuovo concorso giornalistico dedicato ai giovani.

Morte Sofia, indagine su soccorsi e guasto all’auto-iniettoreA Maddaloni, la Procura di Roma sta conducendo un’indagine sulla morte di una ragazza di quindici anni, Sofia Di Vico.