A Maddaloni, la Procura di Roma sta conducendo un’indagine sulla morte di una ragazza di quindici anni, Sofia Di Vico. L’indagine si concentra sui soccorsi e su un possibile guasto all’auto-iniettore che avrebbe causato una reazione allergica. Si stanno esaminando i dettagli riguardanti il trattamento e le eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle emergenze in situazioni di emergenza allergica.

A Maddaloni, la Procura di Roma indaga sulla morte della quindicenne Sofia Di Vico, ipotizzando l’ipotesi di omicidio colposo per chiarire le dinamiche dei soccorsi e le responsabilità legate a una reazione allergica. Il caso si apre con i dettagli di un intervento d’emergenza che solleva interrogativi tecnici. Al centro dell’inchiesta c’è la gestione del primo allarme e la qualità delle cure prestate nei minuti cruciali dopo l’evento. La famiglia della ragazza ha scelto di non lasciare zone d’ombra, affidando a un gruppo di legali il compito di esaminare ogni singolo passaggio temporale e operativo che ha caratterizzato l’intervento di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte Sofia, indagine su soccorsi e guasto all’auto-iniettore

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Crans-Montana: Ustioni gravi, indagine su soccorsi e dinamica dell’incidente. Familiari chiedono verità e giustizia.Le immagini delle lesioni riportate dai pazienti coinvolti nell'incidente di Crans-Montana, acquisite nell'ambito di un'indagine in corso, hanno...

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“Questa è la Pasqua di Sofia e siamo qui per guardare quello che è accaduto con gli occhi della fede. Sofia vive e il Signore Gesù è venuto per questo. La morte non è l’ultima parola, c’è un amore più grande e che non ci abbandona”. Con queste parole il ves - facebook.com facebook

Morte Sofia Di Vico, due ambulanze arrivate in mezz’ora: nella prima non c’era il rianimatore roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com