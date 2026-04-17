A Cremona, 50 studenti si preparano a partecipare a un nuovo concorso giornalistico dedicato ai giovani. L’evento si terrà domani alle 15 presso la sede dell’Associazione Industriali della città, segnando l’inizio della prima edizione di questa iniziativa. I partecipanti avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità di scrittura e di approfondire tematiche di attualità.

Domani pomeriggio, alle ore 15, la sede dell’Associazione Industriali di Cremona ospiterà l’avvio della prima edizione di un concorso giornalistico dedicato alle nuove generazioni. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Gruppo Giovani Industriali Cremonese e l’associazione QUINDIE Informare e comunicare giovane APS, attraverso la testata L’Ora Buca. Cinquanta studenti, nati tra il 2003 e il 2009, sono pronti a misurarsi con la scrittura professionale affrontando tracce basate su fatti d’attualità recenti. Il profilo dei partecipanti e la sfida della scrittura. La composizione del gruppo di candidati riflette una forte partecipazione del territorio e delle eccellenze accademiche regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona: 50 giovani studenti sfidano la penna nel nuovo concorso

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