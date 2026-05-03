Il sindaco di Roma ha commentato la decisione del Partito Democratico di astenersi sulla legge riguardante Roma Capitale, definendola un errore tattico. La sua presa di posizione arriva in netto contrasto con la linea adottata dal partito e dalla segretaria Elly Schlein. La questione riguarda la votazione sulla riforma che interessa direttamente la gestione della città e il suo ruolo amministrativo.

Lo schiaffo al Pd e alla sua segretaria Elly Schlein arriva da un insospettabile big del partito: il sindaco di Roma Roberto Gualtier i critica la scelta del Partito democratico di astenersi sulla riforma di Roma Capitale, definendola “un errore tattico”. L’attacco di Meloni su Roma Capitale. Una clamorosa sconfessione che fa il paio con quanto dichiarato a caldo dalla premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio in un post social aveva denunciato immediatamente la sconcertante decisione del Partito democratico su una decisione che il sindaco di Roma per primo aveva caldeggiato, mandando in corto circuito l’intero partito. Leggi anche Governo Meloni: da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gualtieri sconfessa Schlein e il Pd: “Un errore non votare la legge su Roma Capitale”

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