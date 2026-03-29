Raid Usa-Israele su Teheran e vicino lo Stretto di Hormuz Il Pentagono valuta azioni di terra I Pasdaran minacciano gli atenei | l’ultimatum

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un raid su obiettivi a Teheran e nelle zone vicine allo Stretto di Hormuz. Il Pentagono sta considerando operazioni di terra come possibile risposta. Nel frattempo, i Pasdaran hanno lanciato minacce agli istituti universitari, ponendo un ultimatum. La regione si trova in una fase di crescente tensione, mentre le negoziazioni tra le parti coinvolte non hanno ancora portato a risultati concreti.

Escalation in Medio Oriente, mentre le notizie di una negoziazione che ancora non decolla si affastellano tra annunci e smentite, sul fronte bellico mediorientale si registrano nuovi attacchi e contro-attacchi che segnano una escalation della tensione tra l’asse Usa-Israele e l’ Iran che proprio questa mattina ha raggiunto un nuovo picco drammatico. Non solo. Oltre ai raid aerei contro le infrastrutture missilistiche del regime, trapelano dai media americani indiscrezioni su possibili incursioni di terra della fanteria americana. Intanto, sul tavolo delle alleanze strategiche la Russia sostiene Teheran con l’intelligence satellitare, mentre gli alleati regionali intensificano la controffensiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Raid Usa-Israele su Teheran e vicino lo Stretto di Hormuz. Il Pentagono valuta azioni di terra. I Pasdaran minacciano gli atenei: l’ultimatum Articoli correlati Missili e minacce. I Pasdaran: Usa condanni i raid o colpiremo i suoi atenei qui. Il Wp: il Pentagono pronto a lunghe azioni di terraDue raid aerei israeliani contro due posti di blocco della polizia guidata da Hamas hanno ucciso almeno sei palestinesi, tra cui un bambino, secondo... Leggi anche: Raid di Israele sul Libano, attacchi anche su Teheran. I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raid Usa Israele su Teheran e vicino lo... Temi più discussi: Raid iraniano su una base in Arabia Saudita, 12 militari Usa feriti. Tre giornalisti libanesi uccisi in un raid sulla loro auto; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Il piano di pace Usa non ferma i raid. L'Iran attacca Israele e Paesi del Golfo; Video. Iran diffonde le immagini degli attacchi USA-Israele mentre crescono i timori di guerra. Iran, la guerra in diretta: Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz ... fanpage.it Iran, la guerra in diretta: gli Houthi attaccano Israele, raid Usa su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz ... fanpage.it Gli Houthi in guerra: primi missili contro Israele. Raid iraniano in Arabia Saudita, feriti 15 soldati Usa x.com Attacco a base Usa, raid su Iran, missile Houthi su Israele L'accelerazione del conflitto in Medio Oriente: in campo anche gli Houthi... - facebook.com facebook