La Polizia Municipale di Messina sta continuando i controlli sulle strade con autovelox e Scout, concentrandosi su diverse vie cittadine e rispettando i divieti vigenti. La mappa delle zone interessate e delle restrizioni sarà valida fino al 5 aprile, nell’ambito delle operazioni di prevenzione degli incidenti stradali. Le verifiche sono state effettuate in vari punti del territorio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme stradali.

Da Giampilieri a Mortelle, monitoraggio della velocità e delle soste irregolari lungo S.S. 114, S.S. 113 e principali vie cittadine per prevenire incidenti e garantire sicurezza stradale Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale di Messina nell’ambito delle azioni di prevenzione dei sinistri stradali. Da ieri, 29 marzo, e fino a domenica 5 aprile 2026, il Comando ha programmato una pianificazione settimanale di verifiche sul territorio cittadino attraverso l’utilizzo di dispositivi Autovelox e del sistema “Scout” per il controllo delle infrazioni legate alla sosta. Il monitoraggio della velocità interesserà i principali assi viari urbani ed extraurbani maggiormente trafficati, con particolare attenzione alla S. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Controlli della polizia municipale con autovelox e Scout: la mappa di strade e divieti fino al 5 aprile

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