Autovelox e Scout fino al 10 maggio ecco le strade controllate dalla Polizia Municipale

Da oggi, 4 maggio, fino a domenica 10 maggio, la Polizia Municipale ha avviato controlli sulle strade cittadine. Sono previsti verifiche sulla velocità e sulla sosta, con l’utilizzo di autovelox e Scout. Le operazioni riguardano diverse vie della città, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme stradali durante tutta la settimana. Le autorità hanno comunicato i dettagli del piano di controlli attraverso un avviso ufficiale.

Controlli su velocità e sosta per tutta la settimana sulle strade cittadine. Il Comando della Polizia Municipale ha reso noto il piano delle verifiche attive da oggi, 4 maggio, fino a domenica 10 maggio 2026.L’attività rientra nelle azioni di prevenzione dei sinistri stradali e prevede l’utilizzo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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