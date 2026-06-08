Nuova rotatoria SP54 | via ai cantieri tra Montevecchia e Missaglia
I cantieri sono stati avviati sulla SP54 tra Montevecchia e Missaglia per la realizzazione di una nuova rotatoria. La modifica alla viabilità interesserà i residenti e gli utenti della strada nei prossimi mesi. Sono previste misure per la tutela dei pedoni, in particolare a Cernusco Lombardone, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La realizzazione della rotatoria comporterà variazioni temporanee nel traffico della zona.
? Domande chiave? In Breve Nuova rotatoria sulla SP54: partono i cantieri tra Montevecchia e Missaglia. La Provincia di Lecco ha consegnato ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova rotatoria sulla SP54, un’opera che sorgerà al confine tra il territorio di Montevecchia e quello di Missaglia. L’intervento mira a trasformare un tratto stradale storicamente problematico in un nodo più sicuro per tutti gli utenti. Insieme alla rotatoria, il progetto prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto situato a Cernusco Lombardone. Questa iniziativa rappresenta il primo risultato tangibile di un approfondito studio sull’incidentalità, condotto dalla Provincia in stretta collaborazione con i Comuni della zona per individuare i punti più critici della viabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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