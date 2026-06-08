Nuova rotatoria SP54 | via ai cantieri tra Montevecchia e Missaglia

Notizia in breve

I cantieri sono stati avviati sulla SP54 tra Montevecchia e Missaglia per la realizzazione di una nuova rotatoria. La modifica alla viabilità interesserà i residenti e gli utenti della strada nei prossimi mesi. Sono previste misure per la tutela dei pedoni, in particolare a Cernusco Lombardone, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La realizzazione della rotatoria comporterà variazioni temporanee nel traffico della zona.