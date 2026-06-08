Al via ai lavori per la nuova rotonda sulla SP54 a Montevecchia

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria sulla SP54 a Montevecchia, vicino al confine con Missaglia. La Provincia di Lecco ha consegnato l’appalto per questa opera, che prevede la realizzazione della rotonda lungo la strada. I lavori sono stati avviati e si concentrano sulla sistemazione dell’incrocio tra le due località. Non sono stati comunicati tempi di completamento o costi dell’intervento.