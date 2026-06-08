Al via ai lavori per la nuova rotonda sulla SP54 a Montevecchia
Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria sulla SP54 a Montevecchia, vicino al confine con Missaglia. La Provincia di Lecco ha consegnato l’appalto per questa opera, che prevede la realizzazione della rotonda lungo la strada. I lavori sono stati avviati e si concentrano sulla sistemazione dell’incrocio tra le due località. Non sono stati comunicati tempi di completamento o costi dell’intervento.
La Provincia di Lecco ha consegnato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla SP54 a Montevecchia, al confine con Missaglia.L'opera, insieme a un attraversamento pedonale protetto a Cernusco Lombardone previsto nel medesimo appalto, è il primo risultato concreto di un articolato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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