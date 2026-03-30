Alatri in arrivo la nuova rotatoria tra la ex Statale 155 e la Superstrada Cantieri al via ad aprile

A partire da aprile, inizieranno i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria nel comune di Alatri, situata all’incrocio tra la ex Strada Statale 155 e la Superstrada. I cantieri rappresentano un intervento atteso da diversi anni, volto a migliorare la circolazione in quella zona. La realizzazione della rotatoria è finalizzata a rendere più sicuro e fluido il traffico su quel tratto della viabilità locale.

Svolta decisiva per la viabilità del nord Ciociaria. Un'attesa durata anni giunge finalmente al capolinea: entro il mese di aprile prenderanno il via i cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria all'altezza del pericoloso snodo tra la ex Strada Statale 155 e l'innesto della Superstrada Sora-Ferentino, nel territorio di Alatri. Il via libera definitivo è arrivato lo scorso 20 marzo con la deliberazione n. 56 del Consorzio Industriale del Lazio, l'ente guidato dal Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini. L'appalto per l'esecuzione dei lavori è stato ufficialmente aggiudicato alla ditta specializzata "Gp Appalti S. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, in arrivo la nuova rotatoria tra la ex Statale 155 e la Superstrada. Cantieri al via ad aprile Articoli correlati Filovia, nuova fase di lavori: cantieri in via Mameli e collaudo in arrivo tra Genovesa, Porta Nuova e stadioPrima degli interventi sulle fermate verranno sostituite condotte dell’acquedotto risalenti a quasi un secolo fa. Yamaha Nmax 155 Tech Max: domina la città con la nuova YecvtNel mondo Yamaha la sigla "max" è un linguaggio: tutto è iniziato nel 2001 con il lancio del leggendario Yamaha Tmax, che ha ridefinito lo sport... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alatri in arrivo la nuova rotatoria tra... Discussioni sull' argomento Alatri, in arrivo la nuova rotatoria tra la ex Statale 155 e la Superstrada. Cantieri al via ad aprile; Alatri, settimana da incubo. Real San Basilio al comando; Alatri, sassi lanciati dall'Acropoli: in frantumi i vetri delle auto e un pedone sfiorato dalle pietre; Alatri intensifica i controlli sui cani non registrati: in arrivo microchip gratuiti con Accademia Kronos. Agriturismo B&B "il FAVOgoLOSO" di Davide Rorato | Alatri - facebook.com facebook