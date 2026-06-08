Nuova allerta meteo per temporali e rischio grandine | settimana altalenante nel Comasco

Una nuova allerta meteo segnala temporali e rischio grandine nel Comasco. Dopo alcune giornate estive e temperature elevate, la settimana si preannuncia caratterizzata da piogge improvvise e rovesci. Sono previsti temporali che potrebbero essere accompagnati da grandinate, rendendo instabile il clima nella zona. La situazione richiede attenzione alle condizioni meteorologiche in rapido cambiamento.

Una settimana che si annuncia decisamente altalenante dal punto di vista meteorologico. Dopo il caldo e le giornate estive che hanno caratterizzato l'inizio di giugno, sul Comasco torna infatti l'attenzione per temporali, rovesci improvvisi e possibili grandinate. Per la serata di oggi, lunedì 8. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Meteo: Nuova ALLERTA TEMPORALI, rischio Grandine dannosa e intensa Fulminazione

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