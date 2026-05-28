Nuova allerta meteo per temporali forti in Lombardia nel Comasco

Da quicomo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta meteo gialla per temporali è stata emessa oggi in Lombardia, coinvolgendo anche la provincia di Como. La protezione civile segnala rischio temporali nelle zone del Lario, del Canturino e dell’Erbese. Nessun altro dettaglio sulle aree specifiche o sull’intensità prevista. La situazione resta monitorata in vista di possibili peggioramenti atmosferici nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova allerta meteo per oggi giovedì 28 maggio. La protezione civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali (qui il bollettino completo) che riguarda anche la provincia di Como, comprese le zone del Lario, del Canturino e dell’Erbese.L’allerta sarà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

METEO – Temporali Violenti: Pericolo Celle Auto Rigeneranti

Video METEO – Temporali Violenti: Pericolo Celle Auto Rigeneranti

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo in Lombardia: temporali forti, pioggia intensa e vento fino a 70 km/h, rischio nubifragi anche nel ComascoLa Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per la Lombardia, con particolare attenzione al Comasco, a causa di temporali intensi, pioggia...

Temporali forti da mezzanotte e tempeste di vento: allerta meteo gialla a Milano e in LombardiaDa mezzanotte si sono verificati forti temporali accompagnati da raffiche di vento sulla città e in alcune zone della Lombardia.

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 19 maggio 2026: le regioni a rischio; Caldo africano e rischio temporali: nuova allerta della protezione civile anche per Como; Scatta l'allerta meteo in Brianza: in arrivo forti temporali; Nuovo livello rosso per il vento e avvisi su Telegram: cambia il sistema di allerta meteo in Puglia.

nuova allerta meteo perDiramata una nuova allerta gialla per la giornata di domaniPer la giornata di domani è stata diramata una nuova allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio di Parma. L'avviso riguarda in particolare la zona occidentale dell'Emilia Romagna, con la pr ... gazzettadiparma.it

nuova allerta meteo perMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio 2026: le regioni a rischioNuova allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni per venerdì 29 maggio 2026, con rovesci e temporali attesi soprattutto nel pomeriggio ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web