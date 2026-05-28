Nuova allerta meteo per temporali forti in Lombardia nel Comasco

Un’allerta meteo gialla per temporali è stata emessa oggi in Lombardia, coinvolgendo anche la provincia di Como. La protezione civile segnala rischio temporali nelle zone del Lario, del Canturino e dell’Erbese. Nessun altro dettaglio sulle aree specifiche o sull’intensità prevista. La situazione resta monitorata in vista di possibili peggioramenti atmosferici nel territorio.

Nuova allerta meteo per oggi giovedì 28 maggio. La protezione civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali (qui il bollettino completo) che riguarda anche la provincia di Como, comprese le zone del Lario, del Canturino e dell’Erbese.L’allerta sarà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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METEO – Temporali Violenti: Pericolo Celle Auto Rigeneranti

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