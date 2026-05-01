Nuoto giovanile la Rari Nantes Romagna brilla al Trofeo Pontieri | pioggia di medaglie a Viserba

Un altro appuntamento da incorniciare per il nuoto giovanile locale. Lo scorso 19 aprile, la nuova piscina "Acqua Rimini" di Viserba ha ospitato la 4ª edizione del Trofeo Pontieri, una kermesse che ha visto ai blocchi di partenza ben 240 atleti in rappresentanza delle principali realtà.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Nuoto giovanile, Rari Nantes Romagna regina di rana e dorso: pioggia di medaglie al Memorial ZazzariniLa cornice dell’impianto natatorio di Sassuolo ha ospitato, domenica 19 aprile, un'edizione memorabile del Memorial Orestina Zazzarini, confermandosi...

Nuoto, pioggia di medaglie e 16 sono d'oro: Rari Nantes Romagna protagonista alle finali regionali EsordientiI giovani atleti hanno conquistato un totale di sedici ori, nove argenti e sei bronzi, confermando il talento e la costanza della squadra nelle varie...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nuoto giovanile, Rari Nantes Romagna regina di rana e dorso: pioggia di medaglie al Memorial Zazzarini; I giovanissimi atleti della Rari Nantes Ravenna figurano al memoriale Orestina Zazzarini; Il futuro del nuoto romagnolo brilla a Viserba; Nuoto Sub Faenza, successi in vasca e pallanuoto: Ragazzini trionfa a Ravenna, Under 12 vincenti.

Nuoto giovanile, la Rari Nantes Romagna brilla al Trofeo Pontieri: pioggia di medaglie a ViserbaLa compagine forlivese-cesenate conquista il 5° posto nella classifica generale grazie alle ottime prestazioni di Esordienti A, B e C ... forlitoday.it

Nuoto giovanile, Rari Nantes Romagna regina di rana e dorso: pioggia di medaglie al Memorial ZazzariniLa Rari Nantes Romagna ha recitato un ruolo da protagonista assoluta, portando ben cinque dei suoi talenti a vestire la prestigiosa cuffia della rappresentativa Fin Emilia-Romagna Esordienti A ... forlitoday.it

La Rari Nantes Romagna ha recitato un ruolo da protagonista assoluta, portando ben cinque dei suoi talenti a vestire la prestigiosa cuffia della rappresentativa Fin Emilia-Romagna Esordienti A - facebook.com facebook

Pallanuoto Under 14: la Rari Nantes Romagna dilaga a Modena x.com