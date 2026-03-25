Nuoto paralimpico il teatino Dario Criber oro ai Campionati italiani assoluti Finp

Da chietitoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Criber, nuotatore proveniente da Teate, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani assoluti invernali organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni italiane. Criber ha ottenuto il miglior tempo nelle sue gare, portando a casa il primo posto nella categoria di appartenenza.

Il nuotatore teatino Dario Criber celebra un nuovo successo: un oro ai campionati italiani assoluti invernali Finp. La competizioen si è svolta a Lignano Sabbiadoro (Udine) al 12 al 15 marzo, nella cornice dei Para Swimming World Series 2026. E tra i circa 430 atleti provenienti da 43 nazioni si è distinto Dario Criber, 18 anni compiuti il mese scorso, atleta dell’Apd Vita e Sport di Chieti. Alla sua seconda partecipazione ai Campionati italiani assoluti invernali (in vasca lunga) il nuotatore ha dimostrato il suo talento e la sua tenacia, abbassando di circa 5 secondi i suoi tempi. Il teatino Dario Criber superstar ai Campionati Italiani... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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