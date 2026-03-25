Nuoto paralimpico il teatino Dario Criber oro ai Campionati italiani assoluti Finp

Dario Criber, nuotatore proveniente da Teate, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani assoluti invernali organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni italiane. Criber ha ottenuto il miglior tempo nelle sue gare, portando a casa il primo posto nella categoria di appartenenza.

Il nuotatore teatino Dario Criber celebra un nuovo successo: un oro ai campionati italiani assoluti invernali Finp. La competizioen si è svolta a Lignano Sabbiadoro (Udine) al 12 al 15 marzo, nella cornice dei Para Swimming World Series 2026. E tra i circa 430 atleti provenienti da 43 nazioni si è distinto Dario Criber, 18 anni compiuti il mese scorso, atleta dell’Apd Vita e Sport di Chieti. Alla sua seconda partecipazione ai Campionati italiani assoluti invernali (in vasca lunga) il nuotatore ha dimostrato il suo talento e la sua tenacia, abbassando di circa 5 secondi i suoi tempi. Il teatino Dario Criber superstar ai Campionati Italiani... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuoto paralimpico, il teatino, Dario Criber oro ai Campionati italiani assoluti Finp Articoli correlati Coppia casertana trionfa ai campionati italiani assoluti di danza paralimpicaLuigi e Letizia, di Cellole, sono diventati campioni italiani di danza paralimpica. Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco RomanaArezzo, 1 febbraio 2026 – Stopponi terzo classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Greco Romana l’aretino si conferma tra i migliori...