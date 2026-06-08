Nuoto Fisdir Eros Negro dei Delfini Blu convocato in nazionale per gli europei in Polonia

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eros Negro, nuotatore della società Delfini Blu, è stato convocato dalla nazionale italiana per partecipare ai campionati europei di nuoto Fisdir, in programma in Polonia dal 3 al 13 luglio. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la partecipazione alle gare in questa manifestazione continentale. Negro prenderà parte ai campionati come rappresentante della squadra nazionale italiana nel settore del nuoto paralimpico.

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Il nuotatore Eros Negro, atleta della società Delfini Blu, è stato convocato in nazionale italiana per partecipare ai campionati europei di nuoto Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), in programma in Polonia dal 3 al 13 luglio. La notizia è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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