Nuoto Fisdir Eros Negro dei Delfini Blu convocato in nazionale per gli europei in Polonia

Notizia in breve

Eros Negro, nuotatore della società Delfini Blu, è stato convocato dalla nazionale italiana per partecipare ai campionati europei di nuoto Fisdir, in programma in Polonia dal 3 al 13 luglio. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la partecipazione alle gare in questa manifestazione continentale. Negro prenderà parte ai campionati come rappresentante della squadra nazionale italiana nel settore del nuoto paralimpico.