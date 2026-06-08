Nuoto Fisdir Eros Negro dei Delfini Blu convocato in nazionale per gli europei in Polonia
Eros Negro, nuotatore della società Delfini Blu, è stato convocato dalla nazionale italiana per partecipare ai campionati europei di nuoto Fisdir, in programma in Polonia dal 3 al 13 luglio. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la partecipazione alle gare in questa manifestazione continentale. Negro prenderà parte ai campionati come rappresentante della squadra nazionale italiana nel settore del nuoto paralimpico.
Il nuotatore Eros Negro, atleta della società Delfini Blu, è stato convocato in nazionale italiana per partecipare ai campionati europei di nuoto Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), in programma in Polonia dal 3 al 13 luglio. La notizia è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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