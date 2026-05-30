Gli atleti del Nuoto Fisdir hanno partecipato a una competizione in trasferta senza la presenza dei genitori, presso lo Sport Village Banca Pesaro. Durante l’evento, hanno conquistato diverse medaglie e migliorato i propri tempi. Tuttavia, le vittorie più significative sono state quelle legate alla crescita personale, all’indipendenza e all’inclusione, che si sono manifestate attraverso l’autonomia dimostrata durante la gara.

"Ci sono vittorie segnate da tempi, coppe e medaglie e altre, forse più importanti, caratterizzate da successi personali di crescita, inclusione, autonomia e indipendenza. Sport Village Banca di Pesaro lavora anche per questo". Così il presidente del club Andrea Sebastianelli commenta lo straordinario "successo" dei ragazzi e delle ragazze della squadra agonisti Fisdir (diversamente abili). "Questa volta – spiega Sebastianelli – non bisognava arrivare primi in vasca e vincere una gara o un campionato. Bisognava per la prima volta affrontare una esperienza lontano da casa senza genitori, assistiti solo da tre dei nostri accompagnatori. Ebbene è stata una esperienza entusiasmante, i nostri ragazzi e ragazze ce l’hanno fatta tornando arricchiti più che con una vittoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuoto Fisdir. Sport Village Banca Pesaro, la vittoria più bella: atleti in trasferta senza genitori

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